Il sistema nazionale di allarme relativo alle ondate di calore, comunica che per la città di Palermo è previsto un livello di allerta 1 (su una scala massima di 3) per le giornate del 21 e 22 agosto, con temperature massime percepite fino a 35 gradi.

Per quanto attiene il rischio incendi, la Protezione Civile regionale mantiene per Palermo, come per tutta la Sicilia, il livello arancione di “preallerta”.

Nell’isola l’alta pressione determina condizioni di bel tempo prevalente, salvo locali addensamenti nuvolosi a carattere sparso ma senza conseguenze.

Temperature in aumento.