Attese precipitazioni in giornata

Il caldo afoso dà una tregua in Sicilia per la giornata di venerdì 8 luglio. L’anticiclone inizia ad indebolirsi a causa di una nuova perturbazione da Nord, portando locali rovesci o temporali a tratti intensi e un calo termico. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno Meridionale, Ionio tendente a molto mosso fino a localmente agitato in serata.

Attese delle precipitazioni

L’avviso della protezione civile regionale 22188 relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica precipitazioni “Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”. Temperature in marcato calo; venti forti dai quadranti settentrionali.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Dopo diverse giornate consecutive da bollino rosso, infatti, l’avviso odierno – il 136 – della protezione civile regionale indica bollino giallo a Palermo, Catania e Messina.

Nel capoluogo siciliano e nella città dello Stretto sono previsti 33 gradi di temperatura massima percepita. Nel capoluogo etneo, invece, i gradi percepiti saranno 35.

Temperature in ribasso

Scendono dunque le temperature. Valori massimi in calo in tutta l’isola. Massime previste tra 28 e 32 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 33 a Catania, 28 ad Enna, 29 a Messina, 32 a Palermo, 32 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Continuano ad affluire correnti più fresche dai quadranti settentrionali. La giornata risulterà stabile e soleggiata dappertutto.

Centro: Pressione in aumento. Residui fenomeni instabili colpiranno Abruzzo e Molise al mattino; altrove avremo un maggiore soleggiamento.

Resto del Sud: Giornata con temporali più probabili in Puglia, Basilicata e Calabria, più soleggiato altrove. Calo termico generale, anche importante.

Per sabato 9 luglio

Condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti per sabato 9 luglio. Qualche annuvolamento più compatto, interesserà le zone montuose dell’isola durante le ore centrali della giornata. Tuttavia non sono attese precipitazioni di rilievo.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Alta pressione delle Azzorre sulle nostre regioni a garanzia di una giornata soleggiata e con poche nubi. Clima caldo estivo, gradevole.

Centro: Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime oltre fino a 32°C solo su Sardegna e Tirreniche.

Resto del Sud: Venti freschi forti soffiano sulle nostre regioni. Un po’ di instabilità sul basso Tirreno, per il resto cielo sereno, clima gradevole.