Ancora bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Agosto si apre con l’anticiclone Caronte alla massima potenza. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento e il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno. Temperature massime caldissime con picchi di 37 gradi, valori notturni tropicali sulle coste. Queste in sintesi le previsioni meteo per giovedì 1 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo

Ancora bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale 164 sul rischio incendi ed ondate di calore. Nel capoluogo siciliano è prevista una massima percepita di 35 gradi. Stessa temperatura (percepita) a Catania e Messina: 37 gradi.

Temperature calde e afose

Calde e afose le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 32 ed i 37 gradi. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 34 a Palermo, 35 a Ragusa, 37 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione africana che inizia a indebolirsi sempre di più sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte delle regioni. Nel pomeriggio arriveranno temporali forti con grandinate sulle Alpi della Lombardia e su quelle del Triveneto, in discesa serale verso le zone pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Caldo intenso e afoso.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Caronte continua a imporsi sulle regioni, pertanto anche questa giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente. Il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli che soffieranno da direzioni diverse. I mari risulteranno calmi e anche caldi. Clima afoso con caldo intenso.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Caronte comanda il tempo sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà ancora una volta all’insegna di un ampio soleggiamento, infatti la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale a favore di un cielo sereno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno calmi e addirittura caldi con 29°C a ridosso delle coste

Venerdì 2 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Anticiclone Caronte un po’ in difficoltà e così in questa giornata, dopo una mattinata che trascorrerà con il bel tempo prevalente, nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali con locali grandinate sui settori alpini, soprattutto centro orientali e in locale discesa serale verso il Veneto orientale. Sul resto delle zone il sole sarà prevalente con caldo sempre intenso.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Caronte continua a dominare le nostre regioni, pertanto anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. I mari saranno calmi e anche caldi. Notti tropicali.

Sud e Sicilia. Il tempo è comandato dall’anticiclone subtropicale Caronte. Anche questa giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non avrà particolari problemi per splendere in un cielo che si potrà vedere sereno e raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Mari calmi e anche caldi a ridosso delle coste. Caldo intenso.