Le previsioni in Sicilia

L’anticiclone ad interessare le nostre regioni, alimentato da aria calda a tutte le quote. Sole prevalente con nubi in aumento sulla Campania ma senza fenomeni degni di nota secondo le previsioni di 3bmeteo. Temperature in ulteriore aumento, venti da Sud fino a moderati. Mari da poco mossi a mossi

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso che conferma l’allerta per rischio incendi e ondate di calore.

Sulla provincia di Palermo persiste l’ ALTA pericolosità per rischio incendi (livello di allerta: ATTENZIONE).

Anche per la giornata di domani si prevede una temperatura massima percepita di 36° centigradi, con livello 2 di rischio per ondate di calore, su una scala da 1 a 3.