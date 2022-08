Per domenica 14 agosto, netto miglioramento

Mattinata soleggiata su tutto il settore in Sicilia per la giornata di sabato 13 agosto con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente mossi.

Allerta gialla a Palermo, Catania e Messina

L’avviso della protezione civile 22224, indica anche la diminuzione delle province in allerta gialla. Sono tre: Palermo, Catania e Messina.

Previste precipitazioni “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Temperature ancora stabili tendenti a salire

Rimangono stabili le temperature nell’isola anche se a Palermo è previsto un aumento consistente. Temperature massime previste tra i 26 ed i 34 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 26 ad Enna, 31 a Messina, 34 a Palermo, 28 a Ragusa, 32 a Siracusa, 31 a Trapani.

Ondate di calore, bollino giallo a Palermo

Tornano a salire le temperature ed a Palermo è subito bollino giallo per le ondate di calore. Lo si legge nel nuovo avviso 172 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi. Nel capoluogo siciliano viene indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Due gradi in meno nelle altre due città isolane prese a campione, ovvero a Catania e Messina dove sono indicati 34 gradi percepiti.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo con più nubi al Nordovest.

Centro: Giornata a tratti instabile. Al mattino ci sarà qualche piovasco sulle coste tirreniche, al pomeriggio temporali in Abruzzo. Sole altrove.

Resto del Sud: Piogge mattutine in Campania, poi temporali diffusi su Appennini, zone vicine e Salento nel corso del pomeriggio. Sole in Sicilia.

Per domenica 14 agosto, netto miglioramento

Ultime precipitazioni durante la notte e la prima parte della mattinata in Appennino e sui settori tirrenici della Sicilia. Dalla tarda mattinata, netto miglioramento con ampie schiarite su Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in graduale aumento. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; . Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e clima decisamente più caldo.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni.

Resto del Sud: Possibilità di precipitazioni su Salento, poi migliorerà decisamente con sole. Bel tempo sul resto delle regioni.