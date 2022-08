Allerta gialla in quattro province

Si rinnovano condizioni di instabilità tra Campania, Calabria e Sicilia per la giornata di venerdì 26 agosto con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Il bollettino 22237, della protezione civile regionale, indica allerta gialla in quattro province. Più precisamente nel Palermitano, Messinese, Catanese ed Ennese. A causare questa nuova allerta meteo la presenza di precipitazioni da “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, sereno o poco nuvoloso nel resto della giornata”.

Temperature ancora stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Valori che rimangono tra i 24 ed i 31 gradi anche per la giornata odierna.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 31 a Catania, 24 ad Enna, 30 a Messina, 30 a Palermo, 28 a Ragusa, 31 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata con tempo ampiamente soleggiato, nel pomeriggio ci saranno alcuni temporali di calore sui settori alpini e prealpini.

Centro: Al mattino il sole sarà prevalente. Al pomeriggio invece potrebbero scoppiare alcuni temporali tra i rilievi abruzzesi e laziali.

Resto del Sud: Dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali su rilievi e zone vicine ad essi.

Per sabato 27 agosto

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’area dello Stretto giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Mattinata subito piovosa su Lombardia e piacentino, poi scoppieranno temporali sui settori alpini, prealpini e localmente pure in pianura.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali su Appennini e zone vicine ad essi.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno tanti temporali sui rilievi e zone vicine ad essi. Venti deboli.