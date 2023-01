Per venerdì 6 gennaio, possibili piogge

Proseguono le infiltrazioni di umidità in Sicilia. Questo determina molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Temperature in lieve flessione ma ancora stabili

Rimangono stabili con tendenza al ribasso minimo le temperature in Sicilia con valori a mezzogiorno compresi tra gli 11 ed i 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Locali nebbie sul Veneto e al Nordovest, un cielo più coperto al Nordest, in Liguria e lungo il Po. Altrove, nubi irregolari.

Centro: In questa giornata la nuvolosità sarà maggiore in Toscana e Umbria, sarà scarsa o poco presente invece sul resto delle regioni.

Resto del Sud: A parte isolati piovaschi sui rilievi calabresi, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

Ancora nubi e possibili piogge nell’isola per la giornata dell’Epifania. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientale. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Nord: Condizioni stabili dell’atmosfera. Saranno previste nebbie in pianura padana, pioviggine in Liguria e tempo soleggiato sui settori alpini.

Centro: A parte un cielo più coperto e nebbioso in Toscana, Lazio e Umbria per il resto il sole potrà splendere con maggior libertà.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo temporanei annuvolamenti di passaggio.

Sabato 7 gennaio

Nord: Il sole splenderà sulle Alpi, in pianura ci saranno nebbie o cielo coperto mentre la pioggia interesserà la Liguria centro-orientale.

Centro: Piogge deboli in Toscana, la nebbia interesserà la provincia di Firenze, il cielo coperto l’Umbria e l’alto Lazio, nubi sparse altrove.

Sud: Tempo un po’ instabile sulla Calabria interna dove sono attese alcune piogge. Sul resto delle regioni avremo un cielo con nubi irregolari.