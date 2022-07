Per lunedì 18 luglio, ancora sole e caldo

Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato in Sicilia anche per la giornata di domenica 17 luglio. L’isola rimane protette dall’alta pressione nord africana. Ne consegue l’ennesima giornata soleggiata e ancora più calda con massime nel pomeriggio sino a 35-37°C nelle zone interne della Sicilia. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora in aumento

Ancora in aumento le temperature massime nell’isola. Si va dai 32 ai 35 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Bel tempo con cielo sereno o con più nubi sui rilievi in genere. Temperature massime fino a 35°C in Lombardia. Venti nordorientali.

Centro: L’anticiclone Apocalisse4800 garantirà una giornata soleggiata. Caldo intenso con picchi di 36°C nel Lazio e in Umbria, 37 in Toscana.

Resto del Sud: Il caldo africano raggiunge anche le nostre regioni. Domenica con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni.

Per lunedì 18 luglio, ancora sole e caldo

Per lunedì 18 luglio un campo di alte pressioni abbraccia le nostre regioni, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare al pomeriggio lo sviluppo di nubi imponenti sui rilievi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in aumento. Venti deboli o moderati sullo Ionio da Nord.

Nord: Alta pressione africana Apocalisse 4800 che interessa le nostre regioni per cui il tempo sarà soleggiato salvo più nubi sulle Alpi.

Centro: Tempo praticamente soleggiato su tutte le regioni grazie all’anticiclone africano Apocalisse4800. Temperature massime fino a 37°C.

Resto del Sud: lunedì si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno praticamente ovunque. Temperature massime fino a 35 gradi.

Per martedì 19 luglio

Nord: Prosegue il dominio dell’alta pressione Apocalisse4800 per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso.

Centro: Si trascorrerà un’altra giornata decisamente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37°C in Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o raramente poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni.