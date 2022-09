Per giovedì 14 settembre, sole e massime ancora in aumento

Il deciso rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale continua rinnovare il tempo stabile e alimenta una nuova ondata di caldo con temperature massime fino a 31-33°C nelle pianure interne della Sicilia per la giornata di mercoledì 14 settembre. Tutta colpa dell’anticiclone Bacco. Cielo da sereno a poco nuvoloso sull’isola. Venti deboli occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in risalita

Torna a crescere il caldo in questa coda di estate che sembra non voler passare mai. Massime previste tra 25 e 33 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Catania, 25 ad Enna, 28 a Messina, 31 a Palermo, 28 a Ragusa, 30 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La nuvolosità si farà sempre più presente fino a coprire il cielo in serata. Sono attesi temporali sulle Alpi e piogge in Liguria.

Centro: Il cielo tenderà a diventare via via molto nuvoloso e a tratti pure coperto. Sono attesi temporali sulla Toscana settentrionale.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono ancora protette dall’anticiclone Bacco per cui il tempo sarà ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno.

Tempo ancora stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di giovedì 15 settembre. Temperature in nuovo aumento con massime fino a 31-33°C in Campania e 34-36°C in Calabria e Sicilia, clima afoso durante le ore serali. Venti deboli meridionali in rotazione a occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Temporali potranno svilupparsi su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, poi anche sulla Liguria di Levante. Temperature stazionarie.

Centro: Il tempo risulterà spesso instabile sulla Toscana e in Umbria, con temporali anche intensi. Altrove, molte nubi ma asciutto.

Resto del Sud: L’anticiclone Bacco è sempre ben presente: nella giornata di giovedì 15 settembre il tempo risulterà stabile e soleggiato dappertutto.