Per mercoledì 14 settembre, risalgono le temperature

L’anticiclone africano inizia una nuova espansione verso l’Italia e progressivamente anche sulla Sicilia apportando tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato per la giornata di martedì 13 settembre.

Al pomeriggio annuvolamenti in sviluppo sui rilievi con il rischio di locali e brevi rovesci o temporali sul Ragusano.

Temperature in lieve aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Le temperature sono in lieve aumento

Queste le massime nell’isola con valori previsti tra i 25 ed i 30 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 29 a Messina 28 a Palermo, 27 a Ragusa, 29 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Bacco favorirà una giornata caratterizzata da un cielo sereno sulle zone pianeggianti e poco nuvoloso sui settori alpini.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Cielo sereno e temperature massime estive, piacevoli.

Resto del Sud: martedì proseguirà la presenza anticiclonica, ma i venti settentrionali mitigheranno il caldo. Il cielo si presenterà sereno ovunque.

Per mercoledì 14 settembre, risalgono le temperature

Il deciso rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale continua rinnovare il tempo stabile e alimenta una nuova ondata di caldo con temperature massime fino a 31-33°C nelle pianure interne. Cielo da sereno a poco nuvoloso sulla Sicilia. Venti deboli occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La nuvolosità si farà sempre più presente fino a coprire il cielo in serata. Sono attesi temporali sulle Alpi e piogge in Liguria.

Centro: Alta pressione in difficoltà. Il cielo tenderà a diventare via via molto nuvoloso o anche coperto su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono ancora protette dall’alta pressione per cui il tempo sarà ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno.