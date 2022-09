In Sicilia avvio ben soleggiato per quanto riguarda lunedì 11 settembre, poi tendenza a generale incremento della nuvolosità sui settori centro-orientali, specie a ridosso di Etna e Iblei, dove non sono da escludere isolati piovaschi.

Temperature in calo lungo i versanti ionici, stabili o in nuovo rialzo altrove. Venti deboli, tendenti a ruotare dai quadranti orientali (Nord-Est-Est-Nord-Est) nell’area ionica.

Mari: poco mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia ad Ovest di Malta, da poco mosso a mosso lo Ionio.. Questo il quadro meteo.

Le temperature ancora calde

Rimane il caldo nell’isola, con temperature tra i 27 ed i 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 28 a Catania, 28 ad Enna, 29 a Messina, 29 a Palermo, 27 a Ragusa, 29 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dominio anticiclonico sulle regioni per cui la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo sereno

o poco nuvoloso.

Centro: L’alta pressione si rinforza garantendo una giornata stabile e ampiamente soleggiata. Il cielo infatti si presenterà sereno.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo sì, ma piacevole

Per martedì 13 settembre

Nord: Giornata caratterizzata da un cielo sereno sulle zone pianeggianti e poco nuvoloso invece sui settori alpini. Temperature

stazionarie.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Cielo sereno e temperature

massime estive, piacevoli.

Resto del Sud: Martedì proseguirà la presenza anticiclonica, ma i venti settentrionali mitigheranno il caldo. Il cielo si presenterà sereno ovunque