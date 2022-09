Il Meteo in Sicilia, ancora sole, estate ancora piena – LE PREVISIONI

Redazione di

10/09/2022

Estate piena e ancora caldo piuttosto insistente in Sicilia con ampi spazi soleggiati inframezzati solo a qualche sparuto annuvolamento di passaggio, più insistente nottetempo e al primo mattino sul Messinese; qualche foschia è attesa all’alba nelle valli e lungo i tratti costieri meridionali. Venti in rotazione e rinforzo da N-NW.

Continua il caldo in Sicilia anche per la giornata sabato. Sole e al massimo poche nuvole nell’isola. Venti moderati occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Bollino arancione a Palermo

Non si fermano le ondate di calore in Sicilia. L’isola è ancora prigioniera dell’afa con temperature altissime. La conferma arriva della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi.

Bollino arancione a Palermo dove saranno percepiti 34 gradi. Stessa temperatura massima percepita a Messina. Ma è a Catania che si percepirà la temperatura più alta della giornata. Sono previsti, infatti, nel capoluogo etneo 39 gradi.

Temperature caldissime

Rimangono altissime le temperature nell’isola. Massime previste tra i 30 ed i 36 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 30 a Catania, 30 ad Enna, 30 a Messina, 34 a Palermo, 32 a Ragusa, 36 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Tornerà il bel tempo su gran parte dell’Italia, salvo piovaschi al mattino in Emilia Romagna e sulle Alpi orientali; sempre al mattino non si escludono brevi piovaschi di passaggio anche in Campania. Domenica sarà prevalentemente soleggiata con qualche momento di incertezza: note instabili sono attese sul versante adriatico sotto forma di veloci acquazzoni più probabili a ridosso dell’Appennino.

Al nord: qualche rovescio su Alpi orientali ed Emilia Romagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato e molto caldo, possibile acquazzone in Campania. – Domenica 11. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: soleggiato salvo qualche acquazzone sul versante adriatico ed a ridosso dei rilievi. Al sud: soleggiato e molto caldo, nubi sparse in Puglia, Campania e Calabria. Tendenza. Da lunedì rimonta dell’Anticiclone Africano anche verso il Centro-Nord con caldo in sensibile aumento. Da metà settimana possibile peggioramento al Nord. (ANSA).

Per domenica 11 settembre, poco nuvoloso

Domenica 11. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: soleggiato salvo qualche acquazzone sul versante adriatico ed a ridosso dei rilievi. Al sud: soleggiato e molto caldo, nubi sparse in Puglia, Campania e Calabria.

Tendenza. Da lunedì rimonta dell’Anticiclone Africano anche verso il Centro-Nord con caldo in sensibile aumento. Da metà settimana possibile peggioramento al Nord.