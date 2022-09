Allerta gialla in cinque province

Nuovi impulsi instabili interessano le nostre regioni ma in particolare quelle tirreniche dove sono possibili rovesci e temporali. Schiarite e più asciutto su Ioniche e Sicilia dove comunque sono attese piogge soprattutto al mattino e già quasi totalmente sparite nel pomeriggio. Venti moderati da Ovest-Sud-Ovest.

Allerta gialla in cinque province

Per la giornata di giovedì 29 settembre sono segnalati temporali in tutta l’isola ma particolari disagi sono attesi in cinque province. Palermo, Messina, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Queste province sono interessate dall’allerta gialla secondo l’avviso 22271 della protezione civile regionale emesso ieri pomeriggio.

Le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli e puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale”

Ed inoltre: “Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso, con piogge o temporali; tendenza a graduale miglioramento nel pomeriggio/sera”.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isole comprese tra i 20 ed i 29 gradi. In alcune città resiste, dunque, il caldo estivo, in altre i valori massimi saranno più gradevoli. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 29 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 28 a Palermo, 24 a Ragusa, 28 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione. Entro sera pioverà su tutte le regioni a partire dai settori orientali.

Centro: Pressione in calo. Piogge e temporali bagneranno Toscana, Umbria, Lazio e Nord della Sardegna, con fenomeni anche intensi. Sole altrove.

Resto del Sud: Il tempo è destinato a peggiorare sulla Campania con rovesci temporaleschi. Sul resto delle regioni il sole splenderà senza problemi.

Per venerdì 30 settembre, schiarite

Per venerdì 30 settembre, Schiarite tra Sicilia e Calabria specie sui versanti ionici con fenomeni intensi sull’alta Calabria. Temperature stabili, venti tesi da Ovest-Sud-Ovest.

Nord: Precipitazioni possibili ovunque. È atteso un miglioramento soltanto in serata. Temperature massime in diminuzione, stabili le minime.

Centro: Giornata instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna dove sono attese precipitazioni anche molto forti. Nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: Le precipitazioni interesseranno maggiormente la Campania, anche sotto forma di temporale. Sul resto delle regioni più sole.

Per sabato 1 ottobre

Nord: Il tempo sarà più asciutto, ma non mancheranno le ultime precipitazioni sui confini alpini. Temperature massime in aumento.

Centro: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma non mancheranno ancora delle precipitazioni a carattere irregolare sui rilievi.

Sud: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni più diffuse e forti su Campania, Calabria e Sicilia, più occasionali altrove.