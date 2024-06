Temperature stazionarie

Alta pressione con clima estivo e temperature stazionarie tra i 25 ed i 32 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 6 giugno.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stazionarie

Continuano ad essere stazionarie le temperature in Sicilia. Massime previse tra i 25 ed i 32 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 31 a Catania, 26 ad Enna, 27 a Messina, 26 a Palermo, 30 a Ragusa, 32 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Scipione conquista le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un bel tempo prevalente, ma una certa instabilità con qualche pioggia, soprattutto pomeridiana, interesserà i rilievi del Triveneto, quelli del Piemonte occidentale e anche la Liguria centrale (qui al mattino). Clima estivo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Mari calmi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni domina l’anticiclone subtropicale Scipione, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Clima gradevolmente estivo. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Scipione si rafforza sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il sole splenderà dappertutto dato che il cielo si presenterà sereno o solo temporaneamente poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità e con locali rinforzi dai quadranti settentrionali, i mari saranno poco mossi, il clima estivo.

Venerdì 7 giugno

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4450 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. L’anticiclone africano Scipione riesce a proteggere le nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, il cielo si presenterà più sereno al Nordest e più nuvoloso al Nordovest. Da segnalare soltanto la possibilità di veloci piogge pomeridiane sui confini alpini. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno calmi. Clima estivo.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Scipione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole infatti non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari saranno calmi, il clima gradevolmente estivo.

Sud e Sicilia. Dominio assoluto dell’anticiclone africano Scipione e così anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo si presenterà praticamente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente calmi. Clima estivo ovunque.