Caldo afoso e possibili temporali tra bollino arancione per le ondate di calore ed allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico caratterizzano la giornata dal punto di vista climatico di venerdì 25 agosto in Sicilia. Le massime andranno da i 30 ed i 34 gradi ma le temperature percepite toccano anche i 40 gradi a Messina.

Dal punto di vista meteo, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Allerta gialla per temporali in cinque province

L’avviso della protezione civile regionale 23236 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico indica allerta gialla nell’isola in cinque province. Temporali previsti nel Palermitano, Etneo, Messinese, Nisseno ed Ennese.

Le precipitazioni vengono indicate come: “Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone interne e rilievi dei settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne dei settori nord-orientali, generalmente deboli altrove”.

Bollino arancione a Palermo e Messina, giallo a Catania

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 184 relativo al rischio incendi ed ondate di calore.

Bollino arancione a Palermo ed Messina con temperature massime percepite di 36 e 40 gradi. Bollino giallo a Catania con 37 gradi percepiti.

Temperature massime stabili

Rimangono stabili le temperature massime in Sicilia. Si parla di valori netti e non percepiti.

Previste temperature tra i 30 ed i 34 gradi.

Previsti 34 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 33 a Catania, 30 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ennesima giornata assolata e caldissima. Sono attesi dei temporali lungo i confini alpini occidentali. Temperature massime fino a 39 gradi.

Centro: Il gran caldo non accenna a diminuire per cui oltre a un tempo ampiamente soleggiato, le temperature massime raggiungeranno picchi di 38°C.

Sud: In questa giornata scoppieranno dei temporali di calore, anche molto forti, sulla Sicilia sudorientale. Altrove cielo sereno, clima caldo.

Sabato 26 agosto

Ancora alta pressione in Sicilia. Garantito tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in attenuazione.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo.

Centro: Comanda il tempo ancora l’anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 36°C.

Sud: Condizioni stabili dell’atmosfera grazie all’anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Domenica 27 agosto

Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico.

Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. Temperature massime in diminuzione.

Sud: L’anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.