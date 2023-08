Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Continua il caldo afoso e molto umido con l’anticiclone Nerone che prosegue la sua azione in Sicilia. Sole quasi ovunque ma possibili piogge un po’ ovunque soprattutto nelle zone interne, bollino giallo a Palermo, Catania e Messina e massime dai 30 ai 34 gradi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Ancora bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo indica l’avviso 183 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Nel capoluogo siciliano è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi. A Catania 38, a Messina 37.

Massime stabilii

Rimangono stabili le temperature massime nell’isola previste tra i 30 ed i 34 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 34 a Catania, 30 ad Enna, 34 a Messina, 33 a Palermo, 34 a Ragusa, 33 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Nerone continua a infuocare le regioni, in questa giornata ci saranno dei temporali sui confini alpini occidentali, altrove cielo sereno.

Centro: Ancora una giornata caldissima con l’anticiclone Nerone. Il cielo si presenterà sereno e le temperature massime raggiungeranno i 39°C.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà più nuvoloso e ci saranno alcune precipitazioni sulla Sicilia. Temperature massime fino a 36°C.

Venerdì 25 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Ennesima giornata assolata e caldissima. Sono attesi dei temporali lungo i confini alpini occidentali. Temperature massime fino a 39 gradi.

Centro: Il gran caldo non accenna a diminuire per cui oltre a un tempo ampiamente soleggiato, le temperature massime raggiungeranno picchi di 38°C.

Sud: In questa giornata scoppieranno dei temporali di calore, anche molto forti, sulla Sicilia interna. Altrove cielo sereno, clima caldo.

Sabato 26 agosto

Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo.

Centro: Comanda il tempo ancora l’anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 35°C.

Sud: Condizioni stabili dell’atmosfera grazie all’anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.