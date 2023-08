Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Alta pressione con sole ma anche qualche possibile pioggia nelle zone interne. Temperature ancora stazionarie comprese tra i 30 ed i 35 gradi con bollino giallo per ondate di calore a Palermo, Catania e Messina. Questo in sintesi il quadro meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 23 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Si attenua l’ondata di calore a Palermo. Bollino giallo infatti (ieri era rosso) nel capoluogo siciliano con una temperatura massima percepita di 37 gradi. Stesso valore a Catania e Messina. Lo scrive la protezione civile regionale nell’avviso 182 sul rischio incendi ed ondate di calore.

Temperature stabili

Stazionarie le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 30 ed i 35 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 35 a Catania, 30 ad Enna, 34 a Messina, 33 a Palermo, 34 a Ragusa, 34 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Nerone continua a dominare il tempo con caldo intenso e picchi di 37 39 gradi, clima afoso e cielo in prevalenza sereno.

Centro: Clima ancora caldissimo con l’anticiclone Nerone. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 39°C.

Sud: anticiclone Nerone che comanda il tempo. Giornata ancora una volta soleggiata ovunque e con temperature massime oltre i 34-36 gradi.

Giovedì 24 agosto

Un nuovo campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Venerdì 25 agosto

Nord: Ennesima giornata assolata e caldissima. Sono attesi dei temporali lungo i confini alpini occidentali. Temperature massime fino a 39 gradi.

Centro: Il gran caldo non accenna a diminuire per cui oltre a un tempo ampiamente soleggiato, le temperature massime raggiungeranno picchi di 38°C.

Sud: In questa giornata scoppieranno dei temporali di calore, anche molto forti, sulla Sicilia interna. Altrove cielo sereno, clima caldo.