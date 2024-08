Variabilità

Alta pressione con caldo da bollino giallo a Palermo e Messina ma anche allerta gialla per possibili temporali in sette province. Queste in sintesi le previsioni meteo per martedì 27 agosto.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Palermo e Catania

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 190 sul rischio incendi e ondate di calore.

Bollino giallo a Palermo e Catania dove rispettivamente è indicata una temperatura massima percepita di 35 e di 37 gradi

Allerta gialla per temporali in sette province

Sette le province in cui è indicata allerta gialla per possibili temporali. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico numero 24239.

Nelle province di Palermo, Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta è indicata allerta gialla con precipitazioni “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, più significativi sulle zone interne e lungo i rilievi dei settori centro-orientali”

Condi-Meteo avverse

Inoltre “dalla tarda mattinata di martedì 27, e per successive 9-12 Ore si prevedono precipitazioni Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le temperature

Ancora caldo in Sicilia con temperature stazionarie. Massime tra i 27 ed i 33 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 33 a Catania, 27 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in diminuzione sulle regioni, ma nonostante ciò non ci saranno grosse conseguenze. In questa giornata il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso e potranno verificarsi delle precipitazioni a carattere irregolare sui confini alpini e zone limitrofe ad essi e al primo mattino anche in pianura. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno quasi calmi.

Centro e Sardegna. Brusco calo della pressione. La giornata inizierà con una mattinata ricca di nuvolosità sulle regioni adriatiche, ma nel corso del pomeriggio cominceranno a svilupparsi e poi a scoppiare temporali con locali grandinate su tutta la dorsale appenninica, zone vicine ad essa e localmente sui settori pianeggianti della Toscana. Venti dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità su molti settori, soprattutto montuosi. Nel corso del pomeriggio arriveranno locali rovesci o temporali sui rilievi peninsulari e su quelli della Sicilia. Venti deboli che soffieranno da direzioni diverse. Mari calmi.

Mercoledì 28 agosto

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare la possibilità di qualche breve rovescio pomeridiano sui settori alpini. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari saranno generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti instabile sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con il bel tempo e un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio invece aumenterà l’instabilità atmosferica su Appennini e zone vicine ad essi con lo sviluppo di temporali che sul Lazio potrebbero sfiorare Roma est. Venti deboli da nord, mari calmi, clima caldo.

Sud e Sicilia. La pressione non è forte, il tempo sarà localmente instabile. La giornata trascorrerà con qualche pioggia sulla Sicilia interna e il bel tempo sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi dove non si potranno escludere isolati rovesci o brevi temporali con locali grandinate. I venti soffieranno debolmente da nord, mari calmi.