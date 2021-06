Il Meteo in Sicilia, ancora caldo e clima estivo

17/06/2021

Anche per il 18 giugno il sole, il caldo ed il clima estivo saranno protagonisti in Sicilia. Non sono previste piogge mentre i venti soffieranno con intensità tra il debole ed il moderato. Mari calmi o, al massimo, poco mossi. Temperature stabili ma tendenti al rialzo. Le minime tra 17 e 23 gradi, massime invece di 31 gradi con molte località dell’isola che sfioreranno i 30 gradi. Decisamente in linea col periodo dell’anno. Nel resto d’Italia Al nord, la giornata trascorrerà con più nubi, al mattino, al nordest, anche con qualche piovasco, nubi a tratti irregolari altrove. Da segnalare isolati temporali pomeridiani sui confini. Al centro, invece, a giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno; da segnalare molte più nubi sulle regioni adriatiche. Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Per sabato 19 giugno Nelle regioni settentrionali, fatta eccezione per qualche temporale sui confini alpini centro orientali, il sole sarà protagonista su tutti i settori. Clima molto caldo, 37 gradi a Bologna; venti variabili Al centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o isolatamente poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo estivo. Al sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Anche in questo caso, clima caldo ed estivo.

