LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Continuano le giornate estive in Sicilia. Anche per il 17 giugno si avrà una prevalenza di cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso, con temperature calde ovunque in linea con il periodo dell’anno. Venti soffieranno tra il debole ed il moderato con mari che andranno da calmo a poco mosso.

Le temperature estive rimangono sostanzialmente stabili con minime oscillanti tra gli 8 gradi di Enna ed i 19 di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Le massime, invece, andranno dai 26 gradi di Ragusa ed Enna ai 30 di Siracusa e Caltanissetta.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da un cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso. Da segnalare temporali pomeridiani lungo l’arco alpino.

Al centro, nel corso del giorno saranno possibili temporali a carattere sparso in Appennino, con fenomeni localmente di forte intensità; sole prevalente altrove.

Nel resto del sud, invece, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo.

Per venerdì 18 giugno

Nelle regioni settentrionali la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare isolati temporali pomeridiani lungo i confini alpini.

Al centro, invece, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno; possibili temporali sulle zone interne abruzzesi

Al sud, infine, a giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.