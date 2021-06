LE PREVISIONI NELL'ISOLA

L’estate sembra maturare ed anche per la giornata del 16 giugno è atteso sole con cielo sereno ovunque in Sicilia. Le temperature rimangono stabili ed in linea col periodo di fine primavera. Venti gradevoli di intensità che andrà tra il debole ed il moderato accompagnerà la giornata. Mari calmi e quasi calmi ovunque.

Le minime oscilleranno tra i 12 di Enna ed i 23 di Palermo, le massime, invece, andranno tra i 26 gradi ed i 29 di Palermo e Caltanissetta.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolati temporali pomeridiani lungo i confini alpini.

Al centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con poche nubi soltanto sulla Toscana settentrionale.

Nel resto del sud la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo.

Per giovedì 17 giugno

Nelle regioni settentrionali la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da un cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso. Da segnalare temporali pomeridiani lungo l’arco alpino, con fenomeni anche forti.

Al centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o isolatamente poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo estivo.

Al sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo.