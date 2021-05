Cielo sereno praticamente ovunque e temperature primaverili, lievemente più fresche rispetto a quelle di oggi. Così la giornata di domani, venerdì 21 maggio in Sicilia. I venti soffieranno in un’intensità tra il debole e moderato. Minime un po’ in ribasso, massime senza punte di calore.

Le temperature minime, infatti, oscilleranno tra i 6 gradi di Caltanissetta ed i 14 di Messina. Le massime andranno dai 20 gradi di Trapani ai 26 di Siracusa ma in tutte le province si arriverà attorno ai 25 gradi per quella che si prospetta comunque una giornata primaverile.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo molto nuvoloso o anche coperto, nel pomeriggio ci saranno delle precipitazioni sull’alto Piemonte e sulla Valle d’Aosta.

Al centro la giornata trascorrerà con il sole prevalente quasi ovunque. Da segnalare soltanto possibili annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi; valori massimi fino a 24 gradi.

Nel resto delle regioni del Sud, invece, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per sabato 22 maggio

Nord, giornata caratterizzata da un peggioramento del tempo sui confini alpini e zone limitrofe con l’arrivo di temporali. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Clima mite.

Centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori peninsulari (senza piogge) e decisamente sereno in Sardegna. Clima mite.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso. Clima mite, a tratti caldo in Puglia.