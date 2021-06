LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Caldo ovunque in Sicilia. Il clima estivo la farà da padrone in tutte le zone dell’isola per la giornata del 19 giugno. Temperature con valori massimi elevati su tutte le aree interne e pianeggianti, fino a localmente molto elevati sulla Sicilia orientale.

Le temperature minime andranno tra i 19 ed i 24 gradi mentre le massime supereranno agevolmente ovunque i 30 gradi con punte massime di 35 nella zona di Caltanissetta, 34 gradi previsti ad Enna, 33 a Palermo. Mari quasi calmi, venti deboli e moderati.

Nel resto d’Italia

Al nord, fatta eccezione per qualche temporale sui confini alpini centro orientali, il sole sarà protagonista su tutti i settori. Clima molto caldo, 37 gradi a Bologna; venti variabili.

Al centro, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o isolatamente poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo estivo.

Nel resto del sud, inoltre, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo.

Per domenica 20 giugno

Nelle regioni del Nord è previsto bel tempo su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare temporali pomeridiani lungo i settori alpini, in estensione alle vicine zone di pianura del Nordovest.

Al centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse su Toscana, Lazio e Sardegna.

Al sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.