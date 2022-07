Per domenica 10 luglio, temperature stabili

Condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti. Qualche annuvolamento più compatto in Sicilia durante le ore centrali della giornata. Queste le previsioni meteo per la giornata di sabato 9 luglio.

Nuvole che tuttavia non porteranno precipitazioni di rilievo. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Temperature estive ma nella norma

L’afa continua a dare una tregua all’isola e per domani ci saranno temperature estive ma nella norma del periodo. Nelle tre città metropolitane siciliane prese in esame per le rilevazioni delle ondate di calore non sono previste anomalie. Dopo diversi giorni da bollino rosso e dopo la giornata di ieri (bollino giallo), Palermo, Catania e Messina registrano temperature nella norma così come indicato nell’avviso 137 della protezione civile regionale.

Massime dai 27 ai 32 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 30 a Catania, 27 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 30 a Ragusa, 29 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Alta pressione delle Azzorre sulle nostre regioni a garanzia di una giornata soleggiata e con poche nubi. Clima caldo estivo, gradevole.

Centro: Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime oltre fino a 32°C solo su Sardegna e Tirreniche.

Resto del Sud: Venti freschi forti soffiano sulle nostre regioni. Un po’ di instabilità sul basso Tirreno, per il resto cielo sereno, clima gradevole.

Per domenica 10 luglio, temperature stabili

Soleggiato su tutto il settore per l’intera giornata di domenica 10 luglio Da segnalare la formazione di annuvolamenti in prossimità dei principali comprensori montuosi durante le ore diurne. Temperature stabili. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: L’alta pressione delle Azzorre garantirà un’altra giornata soleggiata con cielo sereno o con più nubi soltanto sui monti del Triveneto.

Centro: Le nostre regioni sono protette dall’alta pressione delle Azzorre per cui si trascorrerà una domenica ampiamente soleggiata ovunque.

Resto del Sud: Continuano a soffiare venti settentrionali, ma deboli. La giornata trascorrerà con più nubi solo in Calabria e in provincia di Salerno.