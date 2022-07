Dopo giorni da bollino rosso, possibili piogge nell'isola

L’afa concede una tregua alla Sicilia. Calano d’intensità, infatti, le ondate di calore nell’isola che torna a respirare un po’ dopo alcune settimane in cui è rimasta sotto la canicola con temperature elevatissime.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Dopo diverse giornate consecutive da bollino rosso, infatti, l’avviso odierno – il 136 – della protezione civile regionale indica bollino giallo a Palermo, Catania e Messina.

Nel capoluogo siciliano e nella città dello Stretto sono previsti 33 gradi di temperatura massima percepita. Nel capoluogo etneo, invece, i gradi percepiti saranno 35.

Un ulteriore ribasso della temperatura è previsto per la giornata di sabato 7 luglio. Non sono previste ondate di calore anomalo. Per quel giorno sono indicati 33 gradi a Catania, 29 a Messina, 28 a Palermo. Temperature più miti e decisamente più gradevoli, dunque.

Rischio incendi alto in quattro province

Rimane, tuttavia, alto il rischio incendi in quattro province. Come indicato nell’avviso, pericolosità alta e livello d’allerta rosso ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Pericolosità media e livello di preallerta (di colore arancione) nelle restanti cinque province dell’isola.

La situazione

Questa, invece, è la situazione meteo generale. Un’ampia area depressionaria nord-europea tende ad estendersi sul Mediterraneo centrale, apportando un graduale peggioramento anche sul nostro Paese, con piogge e temporali. Domani la fase di maltempo si estenderà al Meridione, con precipitazioni localmente intense sul versante adriatico, forte ventilazione settentrionale e sensibile calo delle temperature.

Possibili piogge per domani in Sicilia

L’anticiclone inizierà ad indebolirsi a causa di una nuova perturbazione da Nord, portando locali rovesci o temporali a tratti intensi e un calo termico. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno Meridionale, Ionio tendente a molto mosso fino a localmente agitato in serata.

L’avviso della protezione civile regionale 22188 relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica precipitazioni “Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”. Temperature in marcato calo; venti forti dai quadranti settentrionali.