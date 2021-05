LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Regge il sole in Sicilia. Anche domani, domenica 9 maggio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque. Venti gradevoli tra moderato e debole soffieranno in tutta l’Isola.

Le temperature sono stabili e primaverili, soprattutto le massime. Le minime oscilleranno tra i 9 di Caltanissetta ed i 15 di Catania, Messina e Trapani. Le massime a mezzogiorno sono previste tra i 18 di Messina ed i 25 di Palermo.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso in pianura e con nubi sparse sui settori alpini e prealpini. Al centro la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche e sulla Toscana, per il resto il cielo si presenterà sereno. Nelle altre regioni del sud, la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità più probabile sugli Appennini. Temperature massime fino a 25 gradi. Venti variabili.

Per domenica 9 maggio

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da bel tempo prevalente, infatti a parte un po’ più di nubi sul Piemonte occidentale per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Al centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Al sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Lunedì 10 maggio

Nelle regioni settentrionali la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse e intense entro sera. Tempo ancora stabile e soleggiato altrove.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dalla nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria e Sardegna. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà più sereno. Clima quasi estivo in Toscana.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni.