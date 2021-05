LE PREVISIONI DEL TEMPO NELL'ISOLA

Si appresta ad essere un sabato primaverile in Sicilia dopo il meteo instabile che ha caratterizzato i giorni scorsi. Domani 8 maggio, infatti, è previsto sole ovunque o al massimo cieli poco nuvolosi in tutta l’isola.

Venti da debole e moderato con temperature stabili. Le minime si attesteranno dai 9 gradi di Caltanissetta ai 14 di Enna, Siracusa e Trapani. Le massime oscilleranno tra i 20 di Siracusa e Trapani fino a punte massime di 27 gradi a Ragusa e 26 a Catania.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso in pianura e con nubi sparse sui settori alpini e prealpini.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche e sulla Toscana, per il resto il cielo si presenterà sereno.

Nel resto del sud, la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità più probabile sugli Appennini. Temperature massime fino a 25 gradi. Venti variabili.

Per domenica 9 maggio

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da bel tempo prevalente, infatti a parte un po’ più di nubi sul Piemonte occidentale per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

In centro ci sarà una giornata con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Infine, al sud la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.