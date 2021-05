Le previsioni nell'isola

Continua l’instabilità in Sicilia dove la primavera continua a fare i capricci. Anche per domani, venerdì 7 maggio, i cieli saranno nuvolosi con possibilità di pioggia sull’isola. Soprattutto al mattino quando le nubi saranno più dense. La situazione si evolverà in giornata con pioge sparse anche nel pomeriggio e nella sera.

Deboli sempre gradevoli tra moderati e deboli in tutte le province siciliane. Temperature sostanzialmente stabili con minime che andranno dagli 11 di Caltanissetta ai 16 di Catania, Siracusa e Trapani. Le massime oscilleranno tra i 19 di Trapani e i 27 di Ragusa con Catania ed Agrigento che toccheranno i 25.

Nel resto d’Italia

Al nord, nel corso del giorno infiltrazioni più instabili daranno vita a temporali che, dai settori alpini Centro-Orientali, potranno estendersi alle Prealpi e alle alte pianure. Sole altrove.

Al centro la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente con un cielo che si presenterà sereno o al massimo con nubi sparse.

Nel resto delle regioni meridionali, inoltre, la giornata trascorrerà con un bel sole su gran parte delle regioni dove il cielo si presenterà sereno.

Per sabato 8 maggio

Al nord, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso in pianura e con nubi sparse sui settori alpini e prealpini.

Al centro la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche e sulla Toscana, per il resto il cielo si presenterà sereno.

Al sud, infine, la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità più probabile sugli Appennini. Temperature massime fino a 25 gradi.