Le previsioni in sicilia

Domani sole e caldo in aumento un po’ in tutta l’Isola. Cielo sereno con poche nuvole per l’intero corso della giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mossi.

L’ondata di caldo di questi giorni dovrebbe raggiungere il picco massimo proprio domani per poi offrire temperature più fresche seppur sempre calde nel weekend.