Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, giovedì 21 novembre, anche se ci potrebbe essere episodio di pioggia.

Le previsioni di giovedì 21 novembre

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; su litorale ionico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Venerdì 22 novembre

l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Tirreno agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Previsioni a lungo termine: settimana con piogge e rovesci, miglioramento nel weekend

Secondo gli esperti di 3b Meteo, il litorale tirrenico sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre il litorale ionico godrà di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Litorale meridionale e zone interne avranno cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Sull’Appennino, la nuvolosità aumenterà a partire dal pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri. Il Basso Tirreno sarà molto mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno mossi.

Like this: Like Loading...