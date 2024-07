Valori compresi tra i 32 ed i 41 gradi

Prosegue l’altra pressione i Sicilia con gran caldo e temperature in amento ovunque con picchi superiori ai 40 gradi. Così le previsioni meteo per la giornata di lunedì 1 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature ancora su

Nuovo ed ulteriore aumento delle temperature massime nell’isola. Valori compresi tra i 32 ed i 41 gradi.

Previsti 37 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 40 a Catania, 37 ad Enna, 35 a Messina, 34 a Palermo, 38 a Ragusa, 41 a Siracusa, 38

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in calo in questa giornata che segna l’avvio del nuovo mese. Fin dalle prime luci del giorno piogge e temporali aggrediranno i settori alpini e prealpini, per poi estendersi entro il primo pomeriggio anche alle pianure orientali. Non sono da escludersi fenomeni intensi come grandinate e colpi di vento. Mari mossi, localmente molto mossi, venti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. La pressione diminuisce in questa giornata, tornano le piogge. Al mattino, bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo poco nuvoloso. Dopo metà giornata arriva una perturbazione e il tempo peggiora su Toscana meridionale, Umbria e settori adriatici, con parziale coinvolgimento anche del Lazio. Sulla Sardegna, alternanza tra nubi e schiarite in un contesto termico un po’ meno caldo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano resiste su gran parte dei settori. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo decisamente stabile e soleggiato su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia: sull’isola più grande del Mediterraneo, tuttavia, saranno possibili maggior addensamenti nuvolosi specie tra il pomeriggio e la sera, ma senza fenomeni associati. Venti dai quadranti meridionali.

Martedì 2 luglio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Mattinata in prevalenza stabile e asciutta, fatta eccezione per qualche veloce rovescio sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio e poi in serata aumenterà l’instabilità temporalesca a partire dall’arco alpino, in estensione alle Prealpi e poi, tra la tarda serata e la notte successiva, anche alle zone di pianura. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Centro e Sardegna. Pressione che si mantiene debole. Fin dal mattino piogge e temporali interesseranno i settori adriatici, mentre sul versante tirrenico il sole sarà maggiormente presente. Dopo metà giornata il maltempo si concentrerà su Abruzzo, Molise, rilievi del Lazio, mentre sul resto delle regioni avremo un più ampio soleggiamento. Bel tempo sulla Sardegna. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Pressione sempre debole. Piogge e schiarite interesseranno Puglia, Basilicata e Puglia al mattino, nonchè i settori montuosi della Campania. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità temporalesca tenderà a concentrarsi su Basilicata, Puglia e settori montuosi campani, con rischio fenomeni intensi. Sempre soleggiato e asciutto sulla Sicilia. Venti forti settentrionali.