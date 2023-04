Condizioni meteo avverse

L’alta pressione interessa gran parte dell’isola ma il tempo è ancora instabile con tanto di allerta gialla e condizioni meteo avverse.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla in cinque province e condizioni meteo avverse

Ancora allerta gialla in Sicilia, questa volta in cinque province. Lo si legge nell’avviso 23106 della protezione civile regionale che indica anche condizioni meteo avverse.

Allerta gialla a Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Agrigento.

Si legge “Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto al Nordest, ma senza particolari precipitazioni previste.

Centro: In questa giornata ci saranno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, altrove il sole sarà prevalente. Clima mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo diffusamente instabile e spesso perturbato, meno sulla Sicilia centro-meridionale e reggino.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Per martedì 18 aprile

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso, nubi più compatte su Veneto ed Emilia, ma senza piogge. Clima mite dappertutto.

Centro: In questa giornata avremo delle precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio, qui però nel pomeriggio. Nubi sparse altrove.

Resto del Sud: Una circolazione depressionaria interessa ancora le nostre regioni con un tempo spiccatamente instabile e precipitazioni, non in Sicilia.

Mercoledì 19 aprile

Nord: Dopo una mattinata soleggiata giungeranno forti temporali con grandine sul Triveneto e sulla Lombardia. Temperature miti di giorno.

Centro: Se al mattino il tempo sarà soleggiato, al pomeriggio ci saranno occasioni per temporali su Appennini e zone adiacenti ad essi.

Sud: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini e zone adiacenti ad essi.