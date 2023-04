Per lunedì 17 aprile, ancora piogge ma è atteso miglioramento

Maltempo ed allerta gialla in Sicilia per la giornata di domenica 16 aprile. Questo in grande sintesi il quadro meteo nell’isola.

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 23105 che indica per domenica 16 aprile anche condizioni meteo avverse.

Un’area di bassa pressione abbraccia la sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sull’Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in flessione

Scendono le temperature nell’isola. Massime tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 17 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: a parte le nevicate sui confini alpini e un tempo instabile nel pomeriggio in zona Garda, per il resto il sole sarà prevalente.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Lazio, sarà soleggiato altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con tempo molto instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori.

Per lunedì 17 aprile, ancora piogge ma è atteso miglioramento

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto al Nordest, ma senza particolari precipitazioni previste.

Centro: In questa giornata ci saranno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, altrove il sole sarà prevalente. Clima mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo diffusamente instabile e spesso perturbato.

Martedì 18 aprile

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso, nubi più compatte su Veneto ed Emilia, ma senza piogge. Clima mite dappertutto.

Centro: In questa giornata avremo delle precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio, qui però nel pomeriggio. Nubi sparse altrove.

Sud: Una circolazione depressionaria interessa ancora le nostre regioni con un tempo spiccatamente instabile e precipitazioni, non in Sicilia.