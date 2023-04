Per domenica 16 aprile, ancora piogge

Torna la pioggia, sia pure di lieve intensità in Sicilia per la giornata di sabato 15 aprile. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca che favorisce schiarite dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le massime in Sicilia. Comprese tra 11 e 20 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania, 11 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, il tempo peggiorerà con precipitazioni, soprattutto sulle Dolomiti e tra Piemonte e Liguria.

Centro: Una perturbazione provoca subito un diffuso peggioramento sulle regioni tirreniche e in Umbria e poi a tratti pure sulle Adriatiche.

Resto del Sud: In questa giornata sono attese piogge e temporali sulla Campania, in Basilicata e sulla Puglia, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Per domenica 16 aprile, ancora piogge

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: a parte le nevicate sui confini alpini e un tempo instabile nel pomeriggio in zona Garda, per il resto il sole sarà prevalente.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Lazio, sarà soleggiato altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con tempo molto instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori.

Lunedì 17 aprile

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, sono attese deboli precipitazioni in Emilia Romagna.

Centro: In questa giornata ci saranno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, altrove il sole sarà prevalente. Clima mite.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo diffusamente instabile e spesso perturbato, meno sulla Sicilia centro-meridionale e reggino.