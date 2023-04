Il Meteo in Sicilia, sole e poche nuvole ma temperature in discesa – LE PREVISIONI

Redazione di

14/04/2023

Prevale ancora l’alta pressione che interessa la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di venerdì 14 aprile. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Massime comprese tra gli 11 ed i 21 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 21 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con piogge residue sul Friuli Venezia Giulia e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite, non sul Friuli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da piovaschi e schiarite sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: In questa giornata sono attesi rovesci o alcuni temporali su Campania e rilievi calabresi, altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso.

Per sabato 15 aprile, nubi sparse e possibili piogge

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, il tempo peggiorerà con precipitazioni, soprattutto sulle Dolomiti e tra Piemonte e Liguria.

Centro: Una perturbazione provoca subito un diffuso peggioramento sulle regioni tirreniche e in Umbria e poi a tratti pure sulle Adriatiche.

Resto del Sud: In questa giornata sono attese piogge e temporali sulla Campania, in Basilicata e sulla Puglia, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Domenica 16 aprile

Nord: a parte le nevicate sui confini alpini e un tempo instabile nel pomeriggio al Nordest, per il resto il sole sarà prevalente.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Lazio, sarà soleggiato altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con tempo molto instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori, meno sulla Sicilia sudorientale.