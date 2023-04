Per venerdì 14 aprile, resiste il sole

Un campo di alta pressione interessa la Sicilia e garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale per la giornata di giovedì 13 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature estive

Si alzano ancora le massime. Temperature praticamente estive in alcune località con massime previste tra i 21 ed i 29 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 27 a Catania, 21 ad Enna, 22 a Messina, 29 a Palermo, 25 a Ragusa, 26 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Maltempo al Nordest, in Liguria e Lombardia con temporali e nevicate sull’arco alpino. Venti di Libeccio e Scirocco; temperature stabili.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo più instabile su Toscana interna, Umbria, Marche e basso Lazio, nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: Giovedì, pressione stabile su tutte le regioni; la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo; temperature in aumento.

Per venerdì 14 aprile, resiste il sole

Ancora alta pressione in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Giornata con piogge residue sul Friuli Venezia Giulia e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite, non sul Friuli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da piovaschi e schiarite sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: In questa giornata sono attesi rovesci o alcuni temporali su Campania e rilievi calabresi, altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso.

Sabato 15 aprile

Nord: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, il tempo peggiorerà con precipitazioni, soprattutto sulle Dolomiti e tra Piemonte e Liguria.

Centro: Una perturbazione provoca subito un diffuso peggioramento sulle regioni tirreniche e in Umbria e poi a tratti pure sulle Adriatiche.

Sud: In questa giornata sono attese piogge e temporali sulla Campania, in Basilicata e sulla Puglia, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.