Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando per sabato 13 maggio una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.Schiarite in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 18 ed i 27 gradi. In alcune località, quindi, valori quasi estivi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 21 a Catania, 18 ad Enna, 19 a Messina, 26 a Palermo, 21 a Ragusa, 22 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ciclone sull’Italia. Tempo via via compromesso da piogge su tutte le regioni, rischio grandinate. Temperature massime e minime stabili.

Centro: Un insidioso ciclone condiziona il tempo su tutte le regioni. Dal pomeriggio piogge e temporali anche di forte intensità possibili ovunque.

Resto del Sud: Si fanno sentire anche sulle regioni meridionali gli effetti di un vortice carico di maltempo; piogge possibili su tutte le regioni.

Per domenica 14 maggio, ancora incerto

Pressioni medio-alte interessano l’isola garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Il bel tempo sarà prevalente al nordovest, più piogge invece sono attese in montagna e nel pomeriggio anche al nordest. Clima mite.

Centro: domenica, pressione in calo. Tempo fortemente instabile su tutte le regioni peninsulari con rovesci e temporali, a tratti anche forti. Sud: In questa giornata il sole sarà prevalente anche se splenderà in un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in aumento, venti da sud.

Lunedì 15 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo e un clima anche caldo. Da segnalare dei temporali pomeridiani sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: dopo una mattinata soleggiata nel corso del pomeriggio comincerà a piovere sempre più diffusamente, anche fortemente in nottata.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche temporali anche molto forti.