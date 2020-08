La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi.

Rosso il livello di allarme per le province di Ragusa e Agrigento.

Su Catania il livello di allerta è 1 cosi come comunicato dalla Protezione Civile Comunale.

3 b meteo conferma che l’anticiclone subtropicale garantisce un Ferragosto all’insegna del bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia; da segnalare solo lo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi al pomeriggio nelle aree interne montuose – più estesi e compatti sull’Appennino campano, ove non sono da escludersi brevi e isolati acquazzoni – e locali velature di passaggio sulle province meridionali della Sicilia. Da segnalare al mattino nubi basse sulle coste tirreniche.

Temperature in ulteriore lieve aumento. Caldo intenso nelle aree interne della Sicilia con picchi prossimi o localmente superiori alla soglia dei 40°C nella Piana di Catania; massime fino ai 34-36°C su Reggino meridionale, Valle del Crati e Sibaritide e nell’intorno dei 33-34°C su Casertano e Pianura Campana, afa accentuata lungo le coste. Venti moderati, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali. Mari prevalentemente poco mossi, salvo locali rinforzi sul Canale di Sicilia e sullo Ionio a largo.