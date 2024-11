Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, lunedì novembre, in Sicilia, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in aumento

Dopo un sabato caratterizzato da un clima sereno ma gelido, soprattutto al Nord, l’aumento termico sarà evidente già da domenica 24 novembre. Rialzo delle temperature massime di 10°C sulle Alpi e di circa 6-8°C sul resto del territorio nazionale. Anche lunedì e martedì il trend continuerà, grazie a venti miti e umidi di origine meridionale, che faranno salire anche le temperature minime.

Le previsioni per il resto della settimana

Da martedì, il Centro-Nord sarà interessato da cieli nuvolosi e da precipitazioni via via più diffuse, soprattutto in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, invece, prevarrà il sole, con massime che potrebbero raggiungere i 23-24°C, un valore decisamente insolito per la fine di novembre.

“Un mite autunno, localmente simile a una fine estate”. Tuttavia, nelle regioni settentrionali e centrali il clima umido potrebbe portare piogge moderate, soprattutto martedì.

Dicembre caldo e secco in arrivo

Secondo le previsioni sub stagionali del centro meteo europeo Ecmwf, il mese di dicembre potrebbe essere caratterizzato da temperature sopra la media di 2°C e da scarse precipitazioni. Questo trend, sottolinea Gussoni, conferma un nuovo scenario climatico per l’Italia, sempre più influenzato dai cambiamenti climatici globali.

La combinazione tra venti meridionali, aumento delle temperature e mancanza di precipitazioni significative rappresenta un’anomalia che potrebbe persistere, con possibili sbalzi termici frequenti anche nei mesi a venire.

