Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, sabato 23 novembre. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Domenica 24 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Previsioni a lungo termine: settimana con piogge e rovesci, miglioramento nel weekend

Secondo gli esperti di 3b Meteo, il litorale tirrenico sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre il litorale ionico godrà di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Litorale meridionale e zone interne avranno cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Sull’Appennino, la nuvolosità aumenterà a partire dal pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri. Il Basso Tirreno sarà molto mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno mossi.

Smaltiti gli effetti del nucleo d’aria artica in transito tra l’Italia e i Balcani, foriero di rovesci sui settori sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia in un contesto spiccatamente ventoso, nel weekend è attesa una nuova rimonta anticiclonica, con prevalenza di tempo stabile e perlopiù soleggiato

