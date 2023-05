Giovedì 4 maggio, alta pressione e situazione in miglioramento

Prosegue il maltempo in Sicilia. Piogge e temporali in tutte le province per la giornata di mercoledì 3 maggio.

Infiltrazioni umide raggiungono l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta arancione a Catania e Messina

È allerta arancione nel Catanese e Messinese ed allerta gialla nel Palermitano e Trapanese. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale numero 23122 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Nella nota della protezione civile vengono indicate anche condizioni meteo avverse. Si legge: “Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche divento”.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature massime in Sicilia. Valori compresi tra 15 e 23 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 22 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 23 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima anche caldo con temperature massime fino a 26 gradi.

Centro: Un vortice influenza pesantemente il tempo sulle regioni adriatiche, e nel pomeriggio anche sul Lazio. Schiarite soleggiate in Toscana.

Resto del Sud: Un ciclone è in azione sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà all’insegna di precipitazioni diffuse possibili ovunque.

Giovedì 4 maggio, alta pressione e situazione in miglioramento

l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 25 gradi in Toscana.

Resto del Sud: Un vortice si allontana, ma provoca ancora alcune precipitazioni su Basilicata e Calabria nubi irregolari altrove.

Venerdì 5 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima anche estivo con temperature massime fino a 29°C.Centro:

In questa giornata la pressione si mantiene stabile e così avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Clima più mite.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.