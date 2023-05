A Palermo, Catania e Messina

Temporali e possibili disagi in Sicilia. Torna l’allerta gialla nell’isola sia pure in tre province per la giornata di mercoledì 10 maggio. Lo indica l’avviso 23129 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Tre le province interessate: Palermo, Catania e Messina.

Le precipitazioni saranno, come si legge nella nota “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Mari: “Tendenti a molto mossi i settori ovest di Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia”

Il quadro meteo

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.

Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Sono stazionarie le massime in Sicilia. Comprese tra i 18 ed i 22 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 21 a Catania, 18 ad Enna, 20 a Messina, 22 a Palermo, 22 a Ragusa, 21 a Siracusa, 20 a Trapani.

Tempo: previsioni per i prossimi giorni

Nord: La giornata trascorrerà con un’intensa fase di maltempo al Nordest e piogge in Lombardia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Giornata con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche su tutte le regioni peninsulari. Temperature in diminuzione di 5-6 gradi.

Resto del Sud: Giornata con precipitazioni sparse, spesso temporalesche sulle regioni peninsulari. Clima mite.

Per giovedì 11 maggio previsto netto miglioramento

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per giovedì 11 maggio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giovedì, pressione in ulteriore calo, arriva un nuovo guasto del tempo; piogge e temporali interesseranno gran parte delle regioni.

Centro: Giovedì, pressione in calo nel corso del giorno. Temporali e piogge potranno infatti interessare soprattutto i settori adriatici.

Sud: Giovedì, pressione che tende a calare. Piogge e temporali bagneranno in giornata Puglia, Basilicata, Campania; sole altrove.

Venerdì 12 maggio

Nord: Venerdì, un insidioso ciclone interessa le regioni settentrionali. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno tutte le regioni.

Centro: Pressione in calo: Piogge e temporali potranno interessare Toscana, Umbria, Marche; più asciutto invece sul resto dei settori.

Sud: Venerdì, fatta eccezione per qualche isolato piovasco sulla Puglia, altrove avremo un tempo asciutto e ampiamente soleggiato.