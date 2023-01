Il Meteo in Sicilia, maltempo, piogge e temperature in picchiata – LE PREVISIONI

Redazione di

20/01/2023

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando per la giornata di venerdì 20 gennaio instabilità con piogge un po’ su tutti i settori.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni deboli, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

Nuove deboli piogge in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Previste anche deboli nevicate

Deboli nevicate in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da agitato a molto agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Allerta gialla in tre province

Torna l’allerta gialla nella regione e più precisamente nel Palermitano, Trapanese ed Agrigentino. Ma sono previste precipitazioni un po’ ovunque con una instabilità marcata in tutta l’isola. Ed è prevista anche una flessione delle temperature, soprattutto nei valori minimi. Lo indica il nuovo avviso della Protezione Civile. Nella nota 23019 viene indicata l’allerta gialla nelle tre province sopraindicate.

Scendono le temperature

A picco le temperature nell’isola. Minime sotto zero ad Enna ed Caltanissetta, molto rigide altrove. Massime comprese tre i 5 ed i 15 gradi. Previsti 8 gradi a Caltanissetta, 14 a Catania, 5 ad Enna, 12 a Messina, 13 a Palermo, 9 a Ragusa, 15 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma al mattino ci saranno ultime piogge sulle coste adriatiche. Venti di Grecale.

Centro: Dal pomeriggio, il tempo peggiorerà fortemente dal Lazio verso Molise, Abruzzo e quindi Marche. Venti fortissimi e neve in collina.

Resto del Sud: Un ciclone in arrivo dalla Sardegna raggiunge la Campania e il resto delle regioni con nubifragi, venti da uragano e nevicate a 600 metri.

Per sabato 21 gennaio, continua il maltempo

Per sabato 21 gennaio, l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio.

Schiarite in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale agitato; Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nord: Soffiano venti freddi di Grecale. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Il cielo sarà a tratti coperto. Gelate notturne.

Centro: Il ciclone Thor si porta verso Sud, soffiano venti di Grecale. Tempo instabile sulle Adriatiche con neve a 100 metri, coperto altrove.

Resto del Sud: Il ciclone Thor raffredda il clima sulle nostre regioni e provoca precipitazioni sparse, nevose sugli Appennini al di sopra dei 500 metri.

Domenica 22 gennaio

Nord: Giornata che trascorrerà con cielo poco o irregolarmente nuvoloso salvo piogge in Romagna e spruzzate di neve sui confini alpini.

Centro: I venti di Grecale addossano nubi e precipitazioni sulle regioni adriatiche dove nevicherà fin sopra i 100-300 metri. Neve anche in Umbria.

Sud: Tempo spiccatamente instabile e possibilità di precipitazioni su gran parte delle regioni, nevose in collina. Venti moderati.