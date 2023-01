Per venerdì 20 gennaio continua l'instabilità

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia per giovedì 19 gennaio determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con neve debole dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso. Venti moderati occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Scendono le temperature nell’isola

Scendono le temperature in Sicilia. Massime previste tra 6 e 16 gradi. Cali netti in alcune località. Previsti 10 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 14 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 16 a Siracusa, 13 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: Subito instabile con pioggia e neve possibili fino in pianura su gran parte del Nordest e sulla bassa Lombardia, più soleggiato altrove.

Centro: Tempo spiccatamente instabile su Toscana e Umbria con neve fino in collina. Andrà meglio invece altrove con cielo sereno o poco nuvoloso.

Resto del Sud: Spiccata instabilità su Campania, Calabria tirrenica e Sardegna. Neve in Sardegna dai 400 metri. Sole altrove.

Ancora tempo instabile in Sicilia per la giornata di venerdì 20 gennaio. Deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Nord: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma al mattino ci saranno ultime piogge sulle coste adriatiche. Venti di Grecale.

Centro: La giornata vedrà precipitazioni diffuse sulle Marche dove nevicherà a 400 metri, ma con quote in calo, maltempo poi pure in Abruzzo.

Resto del Sud: Rovesci diffuse e copiose nevicate sui rilievi.

Sabato 21 gennaio

Nord: Soffiano venti freddi di Grecale. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Il cielo sarà a tratti coperto. Gelate notturne.

Centro: Il ciclone Thor si porta verso Sud, soffiano venti freddi di Grecale. Tempo instabile sulle Adriatiche con neve a 100 metri, sole altrove.

Sud: Il ciclone Thor raffredda il clima sulle nostre regioni e provoca precipitazioni sparse, nevose sugli Appennini al di sopra dei 500 metri.