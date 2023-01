Giovedì 19 gennaio bassa pressione e piogge ovunque

L’alta pressione si indebolisce in Sicilia favorendo per la giornata di mercoledì 18 gennaio l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio.

In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi.

Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in lieve aumento

Tornano a salire le temperature massime nell’isola con valori compresi tra i 12 ed i 20 gradi. Temperature, dunque, più alte rispetto alla media del periodo.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 20 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 19 a Palermo, 14 a Ragusa, 20 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tregua dalle piogge con cielo coperto su gran parte delle regioni. Attese ancora nevicate fino in valle sui confini orientali.

Centro: Forte Libeccio e condizioni di maltempo diffuso su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Attese piogge battenti e neve copiosa da 800 metri.

Resto del Sud: Intenso maltempo su Campania e Sardegna, sferzate dal Libeccio. Qualche pioggia anche in Basilicata, tempo più soleggiato altrove.

Giovedì 19 gennaio bassa pressione e piogge ovunque

Un’area di bassa pressione interessa la Sicilia per la giornata di giovedì 19 gennaio determinando tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Subito instabile con pioggia e neve possibili fino in pianura su gran parte del Nordest e sulla bassa Lombardia, più soleggiato altrove.

Centro: Tempo spiccatamente instabile su Toscana e Umbria con neve fino in collina. Andrà meglio invece altrove con cielo sereno o poco nuvoloso.

Resto del Sud: Spiccata instabilità su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia centro-occidentale e Sardegna. Neve in Sardegna dai 400 metri. Sole altrove.

Venerdì 20 gennaio

Nord: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma in Emilia potrà ancora nevicare fino in pianura. Piogge in Romagna. Venti di Grecale.

Centro: La giornata vedrà precipitazioni diffuse sulle Marche dove nevicherà a 400 metri, ma con quote in calo, maltempo poi pure in Abruzzo.

Sud: Un ciclone in arrivo dalla Sardegna raggiungerà la Sicilia e il resto delle regioni con rovesci diffuse e copiose nevicate sui rilievi.