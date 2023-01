Per mercoledì 18 gennaio, possibili piogge

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera per martedì 17 gennaio.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Le temperature nell’isola

Rimangono stabili le temperature in Sicilia ed in alcune località anche a tratti primaverili. Massime comprese tra gli 11 ed i 19 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 11 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il ciclone Thor porta rovesci su Nordest e Lombardia, neve sulle Alpi a quote bassissime, spazi soleggiati in Liguria e sull’Alto Adige.

Centro: Ciclone Thor in azione con venti forti di Libeccio e condizioni di forte maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Neve a 1000 metri.

Sud: Arriva il ciclone Thor con Libecciata e violento maltempo sulla Campania e sulla Sardegna occidentale. Piogge su Gargano e Basilicata.

Per mercoledì 18 gennaio è previsto un peggioramento

Per mercoledì 18 gennaio sono previste infiltrazioni umide che raggiungeranno l’isola determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio.

In serata deboli piogge; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Mercoledì, tregua dalle piogge con cielo irregolarmente nuvoloso ovunque. Attese ancora nevicate fino in valle sui confini orientali.

Centro: Forte Libeccio e condizioni di maltempo diffuso su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Attese piogge battenti e neve copiosa da 800 metri.

Sud: Intenso maltempo su Campania e Sardegna, sferzate dal Libeccio. Qualche pioggia anche in Basilicata, tempo più soleggiato altrove.

Giovedì 19 gennaio

Nord: Subito instabile con pioggia e neve possibili fino in pianura su gran parte del Nordest e sulla bassa Lombardia, più soleggiato altrove.

Centro: Tempo spiccatamente instabile su Toscana e Umbria con neve fino in collina. Andrà meglio invece altrove con cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud: Spiccata instabilità su Calabria tirrenica, Sicilia centro-occidentale e Sardegna. Neve in Sardegna dai 400 metri. Più sole altrove.