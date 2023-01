Per le giornate di oggi e domani, 17 gennaio

Venti di forti di burrasca, temporali e condizioni meteo avverse per i prossimi due giorni a partire da oggi. Si intensifica il maltempo in Sicilia che già sferza soprattutto i settori centro-occidentali dell’isola. Il nuovo avviso della protezione civile regionale (il numero 23016) valido da questo pomeriggio fino alla mezzanotte di martedì 17 gennaio, non indica, tuttavia, allerta gialla.

Condizioni Meteo avverse, “Forti mareggiate lungo le coste esposte”

Secondo quanto riportato dall’avviso “Dalla sera/notte di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi montuosi e localmente sui settori litoranei. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Temporali

Le precipitazioni quindi saranno: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: cielo da irregolarmente a molto nuvoloso con locali piogge o brevi rovesci temporaleschi associati”.

Mari agitati, venti forti di burrasca

Questa invece la situazione odierna dei mari e dei venti.

Mari: Da agitati a molto agitati i bacini occidentali; molto mossi i restanti mari

Venti: Forti dai quadranti occidentali o meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte

Per la giornata di martedì 17 gennaio ancora condizioni Meteo avverse

Le previsioni per la giornata di domani, 17 gennaio, indicano precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

E sulle Isole Eolie: “cielo da irregolarmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, ma senza fenomenologia significativa associata” .

Mari da molto mossi ad agitati. Venti di burrasca dai quadranti occidentali o meridionali con raffiche di burrasca forte.

Allerta arancione in Campania, Calabria e tra Molise e Basilicata

E’ stata valutata per domani, martedì 17 gennaio, allerta arancione in Campania, Calabria nord-occidentale, buona parte del Molise e Basilicata sud-occidentale. Allerta gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale, e settori di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia.