Il maltempo dà una tregua in Sicilia ma le Eolie e le altre isole minori ancora senza collegamenti. Il traghetto ha raggiunto solo stamattina Lipari, Vulcano e Salina.

Isolate le Eolie

Collegamenti marittimi ancora interrotti a causa del maltempo per le isole minori dell’arcipelago eoliano e per la piccola frazione di Ginostra a Stromboli. Da oltre tre giorni sono infatti sospese tutte le corse previste.

Arrivata la nave sa Lipari, Vulcano e Salina

A rompere l’isolamento di Lipari, Vulcano e Salina è stata, invece, stamane, la nave Laurana di Caronte & Tourist che ha trasferito nelle isole i pendolari che erano rimasti bloccati a Milazzo. Lo stesso mezzo, nel pomeriggio, ripartirà alla volta di Milazzo. Restano fermi, al momento, gli aliscafi.

Giornata difficile ieri

Quella di ieri però stata una giornata difficile in Sicilia a causa del forte maltempo che oggi dà una piccola tregua. Sulle montagne è anche giunta la prima neve del 2023 mentre nelle zone più basse, come a Palermo, è stato il vento a rendere la vita difficile. Dopo temperature ben oltre la media stagionale, le temperature si sono abbassate notevolmente in queste ore.

Vento e grandine a Palermo

Ieri a Palermo pioggia e grandine ma soprattutto il vento hanno dato non pochi problemi. Bollente il centralino dei vigili del fuoco che ha suonato a lungo con decine e decine di richieste d’intervento un po’ in tutto il capoluogo siciliano. Sono anche volati alcuni pannelli fotovoltatici da alcuni tetti nel Capoluogo. Chiusi a Palermo per il forte vento i parchi e le ville comunali per evitare i pericoli di possibili cadute di rami o alberi.

Sulle alte Madonie è arrivata la neve

Ha nevicato a Piano Battaglia, sulle alte Madonie. Così come previsto dai meteorologi, sulle vette più alte, è giunta anche la neve. Nelle scorse ore sono caduti i primi fiocchi dell’anno a Piano Battaglia.