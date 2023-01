Chiusi a Palermo per il forte vento i parchi e le ville comunali per evitare i pericoli di possibili cadute di rami o alberi. Dopo temperature ben oltre la media stagionale, le temperature si sono abbassate notevolmente in queste ore. Questa mattina su alcune zone di Palermo è caduta la grandine. Le nuove condizioni meteo erano previste visto che ieri la protezione civile aveva emanato l’allerta gialla per l’intera giornata di oggi in alcune zone della Regione.

Nevica a Piano Battaglia

Nevica a Piano Battaglia, sulle Madonie. Così come previsto dai meteorologi, ecco che anche in Sicilia le temperature sono scese, la pioggia ha fatto la sua comparsa e, sulle vette più alte, anche la neve. Nelle scorse ore sono caduti i primi fiocchi dell’anno a Piano Battaglia.

Il vento sferza Palermo, giù cornicioni, insegne pubblicitarie e alberi

Notte movimentata quella appena trascorsa a Palermo dove il vento e la pioggia hanno lasciato il loro segno, tra alberi e pali pericolanti e cornicioni che crollano. Bollente il centralino dei vigili del fuoco che ha suonato per tutta la notte e sino alla mattinata di oggi con decine e decine di richieste di intervento un po’ in tutto il capoluogo siciliano.

Volano anche pannelli fotovoltaici

Nel computo dei danni si annoverano anche i pannelli fotovoltaici. In alcune abitazioni si sono staccate dai tetti e sono precipitate su strada. I pompieri sono anche intervenuti per le segnalazioni di alberi, pali e cartelloni pubblicitari pericolanti a causa del forte vento. Immancabili poi i crolli di calcinacci dalle abitazioni più vetuste. Fortunatamente non si registrano, sino ad adesso, danni a cose o persone. Le operazioni effettuate dal centro alla periferia: zona Brancaccio, vie Cavour, Nuova, Lanza di Scalea, Colombo e Zappa, ed ancora in viale Strasburgo. Non è rimasta immune neanche la provincia: a Cefalù sradicati alberi e pali della linea elettrica.

Le previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge nella prima parte del giorno per martedì 10 gennaio, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca. Previsti quindi “ampi rasserenamenti” dalla sera. Sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni. Mare di Sicilia agitato.

Allerta gialla in quattro province

Allerta gialla nel Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 23009. A causa di precipitazioni che saranno “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. L’avviso indica sulla base delle previsioni indica condizioni Meteo avverse per “il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. La ventilazione riguarderà specialmente i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Massime tra gli 8 ed i 16 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.