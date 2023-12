Il Meteo in Sicilia, nubi e temperature stazionarie, previste piogge in serata – LE PREVISIONI

08/12/2023

Pressione in diminuzione in Sicilia per la giornata di venerdì 8 dicembre ma contraddistinta da condizioni di tempo stabile. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Solo in tarda serata inizierà a piovere. Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni attesi in diminuzione. Venti deboli.

Temperature reggono

Ancora stabili le temperature, soprattutto le massime in Sicilia. Valori compresi tra i 10 ed i 17 gradi.

Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il veloce ciclone dell’Immacolata raggiunge parzialmente le nostre regioni e così la giornata sarà compromessa da un cielo in gran parte coperto e da precipitazioni al Nordovest che risulteranno nevose fino in pianura sul Piemonte, sull’Emilia più occidentale e sul pavese. Neve sui rilievi piemontesi e lombardi, su quelli liguri oltre i 600 metri. Nubi e piovaschi sparsi altrove.

Valori massimi attesi tra i 2-4°C su gran parte delle città e 11°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Il vortice dell’Immacolata sfiora gran parte delle regioni, ma prende in pieno la Sardegna dove è atteso un diffuso peggioramento del tempo all’insegna di piogge, anche consistenti o localmente forti. Piogge modeste raggiungeranno la Toscana e l’alto Lazio, mentre altrove il tempo sarà più asciutto e talvolta pure soleggiato. Temperature grossomodo stazionarie. Venti meridionali. Valori massimi compresi tra i 5-6°C di Perugia e l’Aquila e gli 11-12°C di Roma

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico sfiora le nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni peninsulari, soltanto sulla Sicilia, dal pomeriggio e poi sera la nuvolosità diventerà via via più compatta anche con l’arrivo di qualche pioggia, soprattutto sui settori occidentali.

Valori massimi attesi tra i 7°C di Potenza e i 16°C di Palermo

Sabato 9 dicembre, si intensificano le piogge

Pressione non forte sulla regione e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Sono attese delle piogge sui settori centro orientali, anche forti sulle zone ioniche. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni.

Nord. Breve pausa dalle precipitazioni sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso al Nordest, nebbioso e poi più soleggiato al Nordovest (sereno in Liguria). Verso sera e notte il tempo tornerà a peggiorare con l’arrivo di precipitazioni veloci, perlopiù di modesta intensità. Le temperature massime subiranno locali aumenti.

Valori massimi attesi tra i 3-4°C di Milano e Torino e gli 11°C di Trieste e Genova

Centro e Sardegna. Tempo in miglioramento sulle nostre regioni, almeno temporaneo e così avremo un cielo più coperto sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni, più soleggiato sul resto delle regioni peninsulari e ancora incerto sulla Sardegna dove ci saranno le ultime precipitazioni, anche forti sui settori orientali nel primissimo mattino. Temperature grossomodo stazionarie.

Valori massimi compresi tra i 7-8-9°C di Campobasso, Perugia e l’Aquila e i 13°C di Roma

Sud e Sicilia. Tempo parzialmente piovoso sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da un cielo in prevalenza coperto con le precipitazioni che interesseranno soltanto Sicilia e Calabria meridionale, ma perlopiù in forma modesta, magari più consistente sulla Sicilia ionica. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti saranno deboli.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 17°C di Palermo